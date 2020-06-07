Украина

Нападающий Шахтера прокомментировал поединок против черниговской команды в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги.

В 25-м туре Премьер-лиги Шахтер встретился с Десной в Киеве. Фернандо вышел на месте центрфорварда и забил первый гол в матче, благодаря чему "горняки" в итоге победили 3:2.

"Я очень рад тому, как команда себя показала в игре с Десной. Также радуюсь, что я вернулся в основу после длительной паузы. Это огромная радость и счастье для меня", — заявил Фернандо на послематчевой пресс-конференции.

"С тех пор, как мы вернулись после карантина, я очень настойчиво работал. В принципе, даже из Португалии я вернулся более сконцентрированным и работал, чтобы стать все лучше и лучше. Даже во время карантина я работал ежедневно, отдавался полностью нашим тренировкам по видеосвязи и сам работал".

"Когда я узнал, что буду играть в старте против Десны, почувствовались какие-то бабочки в животе, я немного испугался. Но тем не менее, я понял, что это время, когда нужно себя показать, чтобы в будущем получить больше возможностей играть".

В следующем туре Шахтер сыграет против Колоса.