Украина

Полузащитник Олимпика Даниэль Романовский прокомментировал ничью против Мариуполя.

По мнению Даниэля Романовского, Олимпик был сильнее Мариуполя в матче 25-го тура чемпионата Украины.

"Приятно, что тренер доверил мне место на поле с первых минут, – цитирует полузащитника Олимпика официальный сайт клуба. – Своим дебютом в стартовом составе я доволен, старался делать все возможное, чтобы принести пользу команде. Жаль, не получилось победить. Мы были сильнее Мариуполя".

"На протяжении всего матча было ощущение, что мы превосходим соперника и контролируем ход поединка... Но футбол бывает несправедлив".

После ничьей Мариуполь занимает второе место во второй шестерке чемпионата, Олимпик остается предпоследним.