Украина: Первая лига

Функционер поделился мнением о ситуации в Первой лиге.

Глава наблюдательного совета Металлиста1925 Сергей Стороженко прокомментировал действия УАФ и ситуацию с продолжением сезоне в Первой лиге

"Мне очень странно слышать, что высший руководящий орган украинского футбола не принял решения. Такого не было ни разу. Я не понимаю, как можно перекладывать на кого-то свою полную ответственность за ситуацию в украинском футболе.

Футбольные люди должны понять – мы созданы для того, чтобы играть в футбол. Препятствий уже нет. Кабинет министров на днях примет решение о присутствии зрителей на трибунах. Будет смягчение всех условий карантина. Уже форс-мажора никакого нет. О чем там люди рассказывают? Трудно всем, но надо искать выходы из этого положения.

Поеду ли на конференцию ПФЛ и УАФ? Не знаю, может, поеду. Все будет зависеть от того, есть ли хоть маленькая капля веры в справедливость. Разрушить справедливость – разрушить устав национальной ассоциации", – рассказал Стороженко в комментарии для программы Футбол NEWS.

Напомним, исполком УАФ не принял решение относительно продолжения сезона в Первой лиге.

На данный момент Металлист 1925 занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на 4 очка.