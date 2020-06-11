Украина

Защитник "горняков" рассказал о возобновлении чемпионата, медицинских протоколах и ближайшем поединке.

Исмаили остался доволен первыми матчами в исполнении Шахтера после вынужденной паузы, а также рассказал о процессе подготовки к игре с Колосом и целях на ближайшие матчи.

"Мы хорошо возобновили чемпионат – победили в классико и матче с Десной. Но, на мой взгляд, команда еще не в идеальном состоянии, адаптация идет полным ходом, и с каждым днем мы чувствуем себя лучше подготовленными.



Переживаем другие, совершенно новые моменты, к которым не привыкли: различные протоколы и ограничения. Однако они необходимы, мы это прекрасно понимаем. Видеть пустые стадионы сложнее всего. Фанат – сердце футбола, и я надеюсь, что все нормализуется, а трибуны снова будут заполнены.



Поединок с Колосом? Работаем каждый день, чтобы быть готовыми во время матча независимо от соперника. У Колоса крепкий коллектив, но мы настраиваемся только на положительный результат и уверены в отличной игре. Цель – выиграть титул как можно скорее, и с каждой победой мы к ней приближаемся. В воскресенье можем сделать еще один очень важный шаг к чемпионству", — приводит слова Исмаили официальный сайт "горняков".

Начало матча Колос — Шахтер, который состоится в воскресенье, 14 июня, запланировано на 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.