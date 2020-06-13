Украина

Игрок Шахтера считает, что уровень чемпионата Украины выровнялся в кампании-2019/20.

Полузащитник донецкого Шахтера Сергей Болбат рассказал, чем ему больше всего запомнится сезон-2019/20, если не брать во внимание вынужденную паузу в чемпионате из-за коронавируса. Украинец выделил борьбу Динамо и Зари за вторую позицию в турнирной таблице УПЛ.

"Отметил бы борьбу за вторую позицию. Это показывает, насколько выровнялся уровень лиги. Чем-то напоминает чемпионат Бельгии, когда я там играл".

"Что касается Шахтера, то все в команде настроены как можно скорее добиться нашей цели – стать чемпионами", — приводит слова Болбата официальный сайт "горняков".

Напомним, в следующем матче Шахтер сыграет против Колоса. Встреча состоится в воскресенье, 14 июня, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.