Полузащитника Зари отстранили от участия в ближайшем поединке.
Богдан Леднев, фото Заря
18 июня 2020, 14:50
По результатам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ было принято решение дисквалифицировать Богдана Леднева на один поединок, сообщает официальный сайт УАФ.
Причиной тому послужила желтая карточка, которую полузащитник умышленно получил в игре против Колоса.
В этом сезоне Богдан Леднев провел 29 поединков, отметившись 13 голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что в следующем туре команда Виктора Скрипника сыграет против Десны.