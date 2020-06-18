Украина

Полузащитника Зари отстранили от участия в ближайшем поединке.

По результатам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ было принято решение дисквалифицировать Богдана Леднева на один поединок, сообщает официальный сайт УАФ.

Причиной тому послужила желтая карточка, которую полузащитник умышленно получил в игре против Колоса.

В этом сезоне Богдан Леднев провел 29 поединков, отметившись 13 голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что в следующем туре команда Виктора Скрипника сыграет против Десны.