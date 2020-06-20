Украина

Виктор Уляницкий — о матче против Днепра-1 в рамках 26-го тура УПЛ.

Ворскла одержала победу над Днепром-1 в рамках 26-го тура УПЛ.

"Сегодня ребят не надо было настраивать. Когда мы только пришли работать в Ворсклу, первая игра была в Днепре. Вы помните, как тогда вытерли ноги о нас. Сегодня Днепр-1 хотел выиграть, а мы очень хотели. Получилось, что хотение выиграло у желания".

О эпизоде с пенальти:

"Я пересмотрел эпизод с пенальти. Мое мнение — никакого пенальти не было! Разобрались с боковым судьей. А Максимов всегда отстаивает команду, он справедливый, честный, порядочный. Его в таких моментах не остановить".

"Получилось, что отстоял, ведь решение было принято. Это внесло напряжение в матч. Из-за отмены была суета, крики, и весь матч был в напряжении. Решение судей я не обсуждаю, но они были в обе стороны несколько непонятными", — приводит слова Виктора Уляницкого официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворскла – Днепр-1.