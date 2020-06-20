Украина

Форвард Мариуполя высказался о победе в матче с ПФК Львов.

Мариуполь без проблем одолел Львов в поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги (3:0). Нападающий мариупольской команды Руслан Фомин, оформивший дубль в этом матче, поделился эмоциями от положительного результата.

"Я уже успел забыть, когда забивал в последний раз. Наверное Александрии, если не ошибаюсь. Долгое время был травмирован, много пропустил. Очень рад помочь команде в тяжелое время. Долго ждали эту победу. Посвящаем ее болельщикам, которых очень сильно не хватает".

"В эпизоде со вторым голом офсайда не было. Я выбегал со своей половины поля, поэтому вне игры не было. Сарнавский не успел, и я проткнул мяч мимо него. Если бы он сфолил, это прямая красная карточка. Я осознанно шел на мяч до конца", — приводит слова Фомина сайт ТК Футбол.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполь — Львов.