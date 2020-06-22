Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча чемпионата Украины.

В рамках 27-го тура чемпионата Украины Динамо проведет встречу против Колоса.

Подопечные Алексея Михайличенко уже не смогут стать чемпионами страны, но продолжают упорную борьбу за вторую строчку, которая позволит сыграть в квалификации к Лиге чемпионов на следующий сезон.

Колос имеет в активе 26 очков после 26 туров и замыкает верхнюю шестерку.

Смотрите видео онлайн-трансляцию матча Динамо — Колос, которая начнется в 19:30 по киевскому времени:

Отметим, что на Football.ua будет доступна также текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – Колос.