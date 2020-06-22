Украина

Football.ua представляет анонс матча 27-го тура чемпионата Украины между Динамо и Колосом.

Мысленно поздравив Шахтер с завоеванием очередного чемпионского титула, Динамо в 27-м туре первенства УПЛ примет аутсайдера первой шестерки — Колос. Учитывая, что Заря обыграла Десну и сравнялась по очкам с Динамо, киевлянам, чтобы снова единолично занять второе место, нужен только положительный результат.

Динамо — Колос

Понедельник, 22 июня, 19:30. Киев, НСК Олимпийский. Арбитр — Сергей Бойко (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале УНИАН

Обеспечив себе место в финале Кубка Украины победой над Минаем, Динамо, не отдохнув ни дня, переключилось на подготовку к очередному матчу чемпионата. За исключением дисквалифицированного Беседина и восстанавливающихся после травм Бурды и Сидорчука, в распоряжении Алексея Михайличенко находятся все футболисты.

Киевляне не собираются недооценивать соперника, уже доказавшего, что он способен создать трудности любой команде, однако намерены не откладывать достижение необходимого результата в долгий ящик, поэтому постараются поразить ворота Колоса как можно быстрее, чтобы не превращать матч в нервотрепку для себя и своих поклонников.

Колос, как и Динамо, сыграл матч в середине прошлой недели, однако это был не официальный поединок, а всего лишь "двусторонка" против "дубля" в минувший четверг.

Команда Руслана Костышина в полном составе, за исключением получившего незначительное повреждение вратаря Яшкова, готовилась к встрече с киевлянами на своей базе в Коваливке, поздравив в рабочем процессе Гавриша и Петрова, сыгравших 100-е матчи в УПЛ.

Интересные факты

- Динамо и Колос провели между собой 2 официальных матча (в рамках первенства УПЛ), и в обоих победили киевляне.

- Динамо на своем поле в первенстве УПЛ забивают в 17-ти матчах подряд — 31 гол.

- Беспроигрышная домашняя серия Динамо в чемпионате составляет 4 матча (3 победы, 1 ничья).

- Колос не играет в чемпионате вничью на выезде 11 матчей (2 победы, 9 поражений).

- Колос пропускает в последних 11-ти выездных матчах УПЛ (25 голов).

- Проигрышная серия Колоса в чемпионате составляет 6 матчей.

- Колос не может поразить ворота соперников по УПЛ 280 минут.

- Полузащитник Динамо Виталий Буяльский забивает в трех матчах чемпионата подряд (4 гола).

- Лидерами команд по времени, проведенному на поле в нынешнем чемпионате являются Миколенко (Динамо, 1867 минут) и Милько (Колос, 1850 минут).

Ориентировочные составы