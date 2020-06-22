Украина

Вингер высказал свое мнение о спорном эпизоде.

Крайний полузащитник Динамо Карлос де Пена прокомментировал поединок против Колоса, который завершился со счетом 2:1.

"Это была тяжелая игра. Думаю, мы играли хорошо. В поединке было четыре пенальти, это ненормально. Но хорошо то, что мы заработали три очка. Теперь мы вторые, и мы хотим завершить чемпионат на этой позиции".

"На мне был пенальти. Игрок Колоса держал меня за футболку, и я сказал об этом арбитру. Он сказал: "Подожди, сейчас проверю". Он принял верное решение. Да, это небольшой фол, но соперник держал меня, таковы правила", — сказал де Пена FootballHub.

К слову, в поединке также был один пенальти, которое успешно парировал Георгий Бущан.