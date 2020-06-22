Украина

Хавбек киевлян дал критическую оценку прошедшему поединку.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский высказался о прошедшем поединке, в котором киевляне добыли непростую победу над Колосом (2:1).

"Не хочу комментировать судейство. Есть отдельные люди, пусть они комментируют. Могу только по нашей игре сказать".

"Ничего хорошего сказать не могу. Так, как мы сегодня играли в футбол, играть нельзя. Вот и все. Вы все сами видели. Если бы показывали бы такую игру, как в прошлых матчах, тогда ладно. А сегодня — не футбол".

"Есть результат, но нет удовлетворения игрой. Результат приходит, если есть какое-то качество игры. Возможно, где-то везение было на нашей стороне. Но нельзя демонстрировать такой футбол", — сказал Буяльский FootballHub.

Ранее свою оценку матчу дал вингер Карлос де Пена, который заработал последний пенальти в игре.