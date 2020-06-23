Украина

Никита Шевченко и выступающий в аренде в Рухе Максим Белый остались очень недовольны судейством Сергея Бойко.

Матч 27-го тура Премьер-лиги между Динамо и Колос приобрел скандальный оттенок – арбитр Сергей Бойко поставил четыре пенальти (не все эпизоды были однозначными), а в еще одном случае изначально указал на точку, но после шестиминутного просмотра VAR изменил решение.

Динамо в итоге победило 2:1, что очень расстроило игроков Зари, которая борется с киевлянами за первое место. Так, голкипер Никита Шевченко и защитник Максим Белый (ныне играющий за Рух на правах аренды), добавили в истории в Инстаграм недвусмысленное изображение – бросающего на газон шапку экс-тренера Шахтера Мирчу Луческу.

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Мирча Луческу бросил шапку на газон и выкрикнул фразу "Браво, Федерация" в ноябре 2006 года, выразив таким образом недовольство работой арбитров – он считал, что они благосклонны к Динамо. Шахтер тогда проиграл киевлянам 0:1.