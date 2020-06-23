Украина

Защитник Зари Богдан Михайличенко прокомментировал слухи о возможном переходе в Андерлехт.

Богдан Михайличенко пока предпочитает сосредоточиться на завершении сезона с Зарей, а уж потом думать об интересе со стороны Андерлехта.

"Сейчас доигрываем сезон с Зарей, – цитирует защитника Зари официальный сайт телеканала Футбол. – У нас большие цели, будем очки добывать, а там посмотрим, что получится. Клаусула? Не хочу об этом говорить, это дело руководства. Мое дело — выходить на тренировки, тренироваться и полностью отдаваться игре".

Ранее сообщалось, что Андерлехт интересуется Михайличенко и готов выплатить "клаусулу" в 500 тысяч евро, прописанную в его контракте.

В нынешнем сезоне 23-летний Богдан провел 30 матчей в составе Зари во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.