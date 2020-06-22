Три футболиста дончан, видимо, в кратчайшие сроки дали отпор недугу.
Игроки Олимпика, фото Олимпик
22 июня 2020, 19:45
Заболевшие коронавирусом перед матчем против Карпат игроки Олимпика прошли повторное тестирование.
Как сообщает Футбол NEWS, результаты у всех футболистов оказались отрицательными.
Таким образом, коронавирус был выявлен ошибочно или же три игрока выздоровели синхронно.
Ранее Владислав Гельзин рассказал о том, как Олимпик взаимодействовал с УПЛ, когда узнал о заражении футболистов.