Украина

Три футболиста дончан, видимо, в кратчайшие сроки дали отпор недугу.

Заболевшие коронавирусом перед матчем против Карпат игроки Олимпика прошли повторное тестирование.

Как сообщает Футбол NEWS, результаты у всех футболистов оказались отрицательными.

Таким образом, коронавирус был выявлен ошибочно или же три игрока выздоровели синхронно.

Ранее Владислав Гельзин рассказал о том, как Олимпик взаимодействовал с УПЛ, когда узнал о заражении футболистов.