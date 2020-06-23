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После этого дончане либо уйдут на карантин, либо будут готовиться к игре с Ворсклой.

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов рассказал о ситуации с тестированием на коронавирус. Напомним, игра против Карпат не состоялась из-за того, что у трех игроков дончан обнаружили коронавирус. Однако по приезду в Киев эти футболисты сдали пробы еще раз и они оказались отрицательными.

"Перед поездкой в Луцк команда сдала тесты. По приезду начали приходить результаты, которые сообщили, что трое ребят имеют положительные тесты. Самое интересное, что по приезду в Киев все побежали в клинику делать новые тесты. И что мы получаем? Нам приходят отрицательные тесты трех футболистов. Когда мы общались, они говорили, что никаких симптомов нет, температуры и слабости нет", — цитирует Антонова сайт телеканалов Футбол.

"Не буду грешить на лабораторию, но не бывает так, что у людей идеальное здоровье, а они получают такие результаты. Сразу сказали провериться в любой другой лаборатории, нейтральной. Мы позвонили в УАФ и нам посоветовал другую клинику, где мы уже в третий раз проведем анализы. Мы еще раз их проверим. Если все повторится, пойдем проверяться командой".

"Мы пока ребятам запретили пересекаться и собираться на тренировки. Мы им сказали находиться дома. По итогам новых результатов мы либо всей командой идем сдавать и уходим на карантин, либо, если не повторяется, мы готовимся к игре с Ворсклой. Уверен, что матч в Полтаве состоится".

Матч Ворскла – Олимпик запланирован на 27 июня. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.