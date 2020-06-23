Украина

Хорошие новости пришли из стана донецкой команды.

Футболисты Олимпика, которые прошли повторную проверку на коронавирус, тест у них выявил отрицательный результат, сообщил официальный сайт клуба.

"Олимпийцы по возвращению в Киев оперативно сделали повторные тесты еще в двух других лабораториях. Результаты в обоих случаях оказались отрицательными. Первоначальные результаты тестирования могут быть связанны с ошибкой в лаборатории или же некачественными образцами самого теста".

"С этим вопросом предстоит разобраться уже в самом учреждении, где проходила экспертиза", — гласит заявление на официальном сайте.

В среду, 24 июня Олимпик вернется к тренировочному процессу и будет готовиться к матчу 28-го тура УПЛ против Ворсклы.