Украина

Комитет арбитров УАФ определился с судейскими назначениями на 28-й тур УПЛ.

Баталии в украинском футболе продолжатся матчами 28-го тура. Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола определился с судейскими назначениями на шесть поединков.

Верхняя шестерка

27 июня, суббота

17:00. Колос — Александрия. Главный арбитр — Бондаренко Дмитрий. (Одесса);

19:30. Шахтер — Заря. Главный арбитр — Виталий Романов (Днепр).

28 июня, воскресенье

19:30. Десна — Динамо. Главный арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков).

Нижняя шестерка

27 июня, суббота

17:00. Карпаты — Львов. Главный арбитр — Андрей Коваленко (Полтава).

28 июня, воскресенье

17:00. Мариуполь — Днепр-1. Главный арбитр — Анатолий Абдула (Одесса);

19:30. Ворскла — Олимпик. Главный арбитр — Виктор Копиевский (Запорожье).

Отметим, что Сергей Бойко не получил назначение в этом туре, несмотря на то, что комитет арбитров удовлетворительно оценил его работу в матче Динамо — Колос.