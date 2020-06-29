Украина

Защитник Десны высказался о добытой победе над Динамо на последних минутах матча.

Десна вырвала домашнюю победу над Динамо в поединке 28-го тура украинской Премьер-лиги, забив в компенсированное время (3:2). Автором победного гола стал защитник Андрей Гитченко, который выиграл позиционную борьбу после подачи углового и отправил мяч в ворота.

"После победного гола было много эмоций, тем более мы весь матч вели в счете, а пропустили практически в конце встречи. Было очень обидно. Этот гол в конце еще больше эмоций дал. Считаю, мы заслуженно победили. Для нас это очень большой шаг вперед".

"Мы третий матч подряд пропускаем: c Зарей на первых минутах, с Александрией на первых минутах после перерыва, сегодня с Динамо также пропустили на третьей минуте. Это что-то заколдованное. Думаю, в следующий раз нужно в эти минуты быть максимально сконцентрированными, потому что происходит что-то ненормальное".

"Как не сломаться после быстрого гола в свои ворота? Честно, я вам не скажу. Мы почти сломались. На 85-й минуте пропустили гол, он так ломает, честно. Был стандарт, повезло – забили гол. Победить Динамо — это история для нас. Мы пишем историю в Десне. Это второй раз лишь. Двигаемся вперед", — заявил Гитченко в программе Профутбол.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Динамо.