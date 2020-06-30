Украина

Из-за финансовых проблем Карпаты не могут выехать в Мариуполь на матч 24-го тура чемпионата Украины.

Перенесенный на 1 июля матч 24-го тура первенства УПЛ Карпаты — Мариуполь, который по договоренности команд должен был пройти в Мариуполе, не состоится — сообщил официальный сайт Премьер-лиги.

Причина — отсутствие у Карпат финансовой возможности отправиться в город на побережье Азовского моря.

Дирекция УПЛ передала дело Карпат на рассмотрение дисциплинарного комитета УАФ, который, по логике, должен засчитать Мариуполю техническую победу.

Согласно регламенту, при повторной неявке клуб будет автоматически исключен из соревнований.

Ранее сообщалось, что у Карпат нет денег на то, чтобы отправляться на выездные матчи и доиграть сезон.