Украина

Наставник Львова высказался о ничьей в поединке с Ворсклой, которая играла дублирующим составом.

Львов сыграл в результативную ничью с Ворсклой в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер львовского клуба Георгий Цецадзе прокомментировал результат встречи и похвалил соперника, состав которого представляли молодые футболисты.

"Хочу похвалить соперника: играли молодые парни, видно, что в Украине есть футбольное будущее. Хочу сказать, что это вторая игра, которую мы должны выиграть, но, к сожалению, не смогли".

"Недооценка соперника? Нет, не думаю! Мы проанализируем эту игру, после чего можно конкретнее ответить на этот вопрос".

"Футбол — это командная игра. Если что-то получается — это заслуга команды. Если не получается — это тоже заслуга команды, включая меня, конечно", — заявил Цецадзе в программе #ЗалишайсязФутболом.

Смотрите видео голов и обзор матча ПФК Львов — Ворскла на Football.ua.