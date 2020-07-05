Украина

Украинский полузащитник установил окончательный счет матча Десна — Колос.

Десна разгромила Колос в поединке 29-го тура украинской Премьер-лиги (5:1), а автором пятого гола в составе черниговского клуба стал полузащитник Андрей Тотовицкий.

27-летний украинец вышел на замену на 80-й минуте встречи, а в компенсированное ко второму тайму время он отправился исполнять подачу с углового. Однако вместо ожидаемой передачи Тотовицкий исполнил удар, после которого мяч оказался в воротах Колоса.

Вашему вниманию видео гола Андрея Тотовицкого прямым ударом с углового: