Украина

Хавбек Зари остался недоволен судейством в матче против Александрии.

Заря сыграла вничью с Александрией и осталась четвертой в турнирной таблице УПЛ (2:2). Полузащитник луганского клуба Владлен Юрченко прокомментировал результат встречи и эпизод с назначенным спорным пенальти в ворота его команды на 77-й минуте.

"Как я видел, был удар, вратарь отбил мяч, и чудак на дальнем плане бежал в створ, не имел к мячу вообще никакого отношения, упал. Арбитр ставит пенальти. Больше я не знаю, что комментировать".

"У нее такое решение. Я так понимаю, ей говорят, что делать. Не могу комментировать. Человек вообще не был в эпизоде, но пенальти ставится. Если нам дают пенальти, то нужно обязательно в наши поставить, я так понимаю. Это в ее словах было на поле".

"Пусть эксперты разбираются. Может, я ошибаюсь и там был пенальти. Но игрок вообще не был в моменте. Я не видел, трогали его там или нет".

"Осталось три матча, все в наших руках. Три победы и мы в Лиге чемпионов, если я не ошибаюсь. Мы готовы играть дальше", — заявил Юрченко в программе Профутбол.

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