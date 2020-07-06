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Нападающий Зари эмоционально прокомментировал ничью в матче против Александрии (2:2).

Заря сыграла вничью с Александрией и осталась четвертой в турнирной таблице УПЛ. Артем Громов дал свой комментарий по игре и остался разочарованным решениями Екатерины Монзуль по ходу встречи.

"Честно говоря, хочется ругаться. Некоторые говорят, что нежелательно в прямом эфире так выражаться. Надоел этот беспредел, что происходит. Раздали бы медали в начале чемпионата. Зачем тянуть, проводить матчи. Все равно болельщиков нет. Зачем выходить, биться, получать травмы..."

"К Монзуль нет претензий. Человек подходит, она говорит, что ничего не видит. Ей из космоса говорят, что пенальти. Космос в Киеве сидит или где, уже тошнит этот беспредел, эмоции негативные. Можно говорить, что нужно выходить и переезжать соперника катком, но Александрия – не дворовая команда".

"Смысл этого чемпионата? Я не знаю, если ставят такие пенальти... Человек не участвует в моменте. Игрок бежит на добивание, фолят — ладно, ставь пенальти. Давай желтую или красную, хотя какую желтую, сразу удалят... Но тут даже не было шанса добить. Из космоса нашли точку. Что я могу сказать…"

"Сколько матчей подряд это происходит? Не буду считать. Как постил Никита Шевченко: "Браво, федерация". Играйте сами, выходите. Нет слов..."

"Что я сказал Монзуль? Я говорил ей, что игрок не участвовал в моменте. Может, надо законодательство поменять, разрешить самосуд... Не знаю, что делать, как бороться. Тренер нас успокаивает, что нужно доказывать игрой. Мы пытаемся, достойно выглядим, стараемся играть на атаку, контролировать мяч.

О том, на кого он намекает, в чью пользу судейство:

"Вы не догадываетесь? Я не буду говорить. Достаточно было игр. Вся страна видит насчет того, кому медали раздать. Человек судит, начудил, на месяц его отправили, супер. Но ничего, посидит, задачу он выполнил. Блин, не хочется конкретизировать, все понимают все. Сколько сомнительных пенальти, все решает пенальти... Давайте 10 сразу поставим. Заря будет выходить уже проигрывая 1:0 и вдесятером. Мы тогда хотя бы будем понимать условия", — сказал Артем Громов в эфире ПроФутбол.