Украина

Луганчане остались недовольны судейством во многих матчах.

В поединке 29-го тура украинской Премьер-лиги Заря не сумела удержать победу над Александрией, сыграв вничью (2:2). Кроме того, луганчане остались недовольны решением арбитра Екатерины Монзуль назначить пенальти в их ворота, считая, что игрок соперников находился в офсайде, благодаря чему гости сумели сравнять счет.

Отметим, что Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи высказал свое мнение о критике судьи, поддержав решение Монзуль поставить одиннадцатиметровый.

Тем не менее, официальный сайт Зари выступил в заявлением, в котором утверждает о несправедливом судействе в их адрес во многих поединках.

"В последнее время сложилась тенденция того, что футбольный клуб Заря страдает от некачественного арбитража и предвзятого отношения со стороны судейского корпуса.

Прослеживается данная тематика далеко ни в одной встрече. Накал страстей и борьба за второе место дают о себе знать. В первую очередь, в отношении к одному из старейших клубов страны со стороны арбитров. И сегодня на этой теме нужно остановиться подробно, а не молчать.

Воду лить не будем, перейдём сразу к фактам. Начнём с того матча, о котором мысли ещё совершенно свежи. В 29-м туре Заря сыграла в Запорожье на Славутич-Арене с Александрией. Судила нас Екатерина Монзуль. Арбитром ВАР был Виталий Романов.

Заря вела в счёте 2:1. 76-я минута. В ворота луганской команды назначается притянутый за уши 11-метровый удар. Причём, арбитр встречи не усмотрела в этом эпизоде никакого нарушения. Но после пятиминутного просмотра ВАР принимается решение наказать Джоеля Абу Ханну жёлтой карточкой, а в ворота Зари поставить пенальти. Причём, самое интересное, сам Абу Ханна не имел никакого контакта с мячом и игрок Александрии Шастал, находившийся рядом с ним, тоже. Отдельно стоит отметить, что футболист Александрии вообще находился в положении вне игры. Арбитр на этот эпизод принципиально не обратила внимания. Два, подчеркнём, два неправильных решения рефери в одном эпизоде. Итог, пенальти реализовал Третьяков. Матч завершился 2:2. Для нас это – потеря двух очков.

Кто-то скажет, что один пример – не показатель. Согласны. Берём тот же матч с Александрией несколькими турами ранее. 24 тур. Стадион Ника в Александрии. Арбитр – Евгений Арановский, который вкупе с теперь уже отстранённым Николаем Балакиным просто "не увидели" два явных 11-метровых в ворота александрийской команды. 43-я минута. Мирошниченко фолит против Кабаева – никакой реакции со стороны судей. 82-я минута. Банада сносит Громова. И снова ничего. И никакой ВАР не помогает. Зато вспоминаем "картинное" падение Банады в нашей штрафной на 90+4 минуте и пенальти в ворота Зари назначается незамедлительно. Итог – 1:0 победа Александрии. Для нас это – потеря трёх очков.

Идём дальше. 26 тур и игра против Динамо. Теперь арбитр встречи – Николай Балакин, а на ВАРе – Сергей Бойко. На 15-й минуте киевлянин Попов сыграл рукой в своей штрафной площади, но повода для назначения 11-метрового арбитр не видит. 28-я минута – Кендзьора грубейшим образом играет против Михайличенко и ограничивается лишь жёлтой карточкой. И, опять же, после просмотра ВАР, когда есть возможность провести полный анализ ситуации. Игра заканчивается поражением Зари 1:3. Для нас это – потеря трёх очков. Ошибки Балакина после этой игры были признаны, как экспертами, так и компетентными органами, вследствие чего арбитр был отстранён от судейства.

Не стоит забывать и об эпизоде в 22-м туре, а именно о прямой красной карточке Максиму Лунёву за столкновение с игроком Десны Мостовым. Обычный, ординарный случай, коих на футбольных матчах тысячи. И снова арбитр Катя Монзуль. И снова ВАР. И снова просмотры. И в обычном бы, казалось, эпизоде, когда наш игрок сыграл чётко в мяч и это всё было зафиксировано на видео, мы получаем прямую красную карточку. Итог – победа Десны 1:0, а у нас снова минус три очка.

В завершение скажем, что если мы кому-то стоим поперёк горла, если появилась неудобная команда, которая не вписывается в планы некоторых клубов, то мы ещё раз подчеркнём, что Заря играет, в первую очередь, в футбол, а не в закулисные игры. Сейчас простаивают чемпионаты Франции и Голландии. Множество опытных судей остались без работы. Так может пригласить их хотя бы поделиться опытом?"

Ранее Football.ua предлагал своим читателям дать свою оценку скандальному эпизоду в матче луганчан с Александрией об вероятном офсайде и справедливости назначенного пенальти.