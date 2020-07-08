Украина

Экс-игрок киевлян высказался о предстоящем финале Кубка Украины Динамо — Ворскла.

Динамо встретится с Ворсклой в рамках финального поединка Кубка Украины. Бывший полузащитник киевского Динамо Александр Призетко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Ты можешь быть финалистом, проделать такой путь и в финале проиграть. Это обидно втройне".

Читайте также: Динамо — Воркскла. Накануне

"Я думаю, что Ворскла ляжет костьми на поле. Ну и Динамо вряд ли выйдет играть на мастерстве. Как мы видим, Динамо сейчас на мастерстве никого не обыграет", — заявил Призетко в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Динамо — Ворскла состоится сегодня, восьмого июля, в 21:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.