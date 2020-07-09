Украина

Хавбек поделился мнением об успехе в решающем матче.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили прокомментировал победу команды в финале Кубка Украины над Ворсклой.

"Очень рад, что в этом году выиграли Кубок. Мы не могли выиграть его 5 лет, если не ошибаюсь. Да и по трофеям мы перегнали Шахтер. У нас нет времени праздновать. Скоро матч, будем уже с завтрашнего дня готовиться.

Когда мы начали играть, было видно, что игроки Ворсклы старались довести этот матч до пенальти. Да, они выбегали в контратаки, но особенно во втором тайме сели в оборону и было тяжело ее раскрыть. И, думаю, они собирались дойти до серии пенальти, а там лотерея и нам повезло. Хотя обе команды очень хорошо пробивали.

Читайте также: Динамо — Ворскла. Наши оценки

У нас акцент был на тренировках и сборах на физику и вы видели, что 120 минут мы отыграли без судорог и без проблем. А у Ворсклы 3-4 игрока с судорогами и уже после 70 минуты было видно, что им было тяжело.

Не сказал бы, что тренировали пенальти. Мы с ребятами били просто, смотрели, кто должен бить.

В раздевалке пару слов сказал тренерский штаб. Шампанское пили. Все по-скромному, у нас нет времени, чтобы праздновать, надо в Лигу чемпионов выходить", – рассказал Цитаишвили в интервью официальному сайту клуба.