Украина: Первая лига

Президент УАФ надеется привлечь арбитров УПЛ на центральные поединки Первой лиги.

Телеканалы Футбол 1/2/3 выступили с официальным предложением за свой счет транслировать центральные поединки Первой лиги сезона-2019/20 с возможным задействованием на них системы VAR. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко выступал "за" данную инициативу.

"Задача УАФ заключается в том, чтобы итог борьбы в Первой лиге был спортивным. Очень важно, чтобы телевидение отыграло в этом свою роль, показав максимальное количество матчей, уделив внимание данному турниру, чтобы никто не смог манипулировать теми или иными результатами. Мы за то, чтобы повышение в классе было спортивным и решалось на футбольном поле".

"Наша задача – контроль и привлечение арбитров из Премьер-лиги к работе на ключевых матчах Первой лиги. Важно и внимание телевидения, которое будет освещать данные поединки, каждый спорный момент в концовке чемпионата. Для нас это очень важно. Это наш приоритет", — заявил Андрей Павелко в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий заявил, что внедрение системы VAR в Первой лиге может начаться в следующем сезоне.