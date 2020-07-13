Украина

Председатель комитета по этике и честной игре внес ясность в вопрос стимулирования третьей стороной.

Франческо Баранка напомнил, что стимулирование в украинском футболе третьей стороной - нарушение правил.

"Недавно некоторые профессиональные клубы были удивлены существованием в Дисциплинарных правилах УАФ положений о запрете стимулирования участников матча третьими командами и заявили о существовании выборочного правосудия.

В связи с этим комитет по этике и честной игре сообщает, что в 2019 году внес предложения в Исполнительный комитет УАФ по приведению ст. 20 Дисциплинарных правил УАФ "Манипулирование результатами матча" в соответствии с аналогичной статьей Дисциплинарного регламента УЕФА. После принятия соответствующего решения исполкома и обновления этих и других положений ст. 20 Дисциплинарных правил УАФ комитет начал активный мониторинг нарушений из перечня данной статьи.

Комитет признает неосведомленность большинства клубов в существовании данного правила, что не освобождает от ответственности, и призывает ознакомиться с новой редакцией ст. 20 Дисциплинарных правил УАФ:

"Статья 20. Влияние на исход матча.

Влиянием на результат матча являются случаи, когда лицо:

- действует таким образом, при котором отсутствуют признаки ведения честной спортивной борьбы;

- действует не предусмотренным Кодексом этики и честной игры способом, который может повлиять на результат матча или соревнования с целью получения преимущества для себя или третьих лиц;

- прямо или косвенно участвует в размещении ставок или в других подобных мероприятиях;

- использует или предоставляет другим информацию, которая не является общедоступной и может повлиять на результат матча;

- немедленно и добровольно не сообщает УАФ о деятельности, которая противоречит этой статье или Кодексу этики и честной игры.

К любым лицам, которые своими действиями влияют на результаты матча, применяются санкции, предусмотренные ст. 6 Правил".

Комитет настаивает, что финансовое или любое другое стимулирования третьей командой участников матча с целью достижения им благоприятного турнирного положения, является нарушением Кодекса этики и честной игры УАФ, Дисциплинарных правил УАФ, аналогичных дисциплинарных положений УЕФА и ФИФА.

Комитет также отмечает, что несообщение о достоверно известных фактах такого влияния приравнивается к самому нарушению. В случае выявления, такие факты станут предметом расследования комитета по этике и честной игре с последующей передачей материалов в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ", — гласит заявление на официальном сайте УАФ.

Напомним, ранее Смалийчук заявил, что он готов к наказанию, но при условии, что правосудие будет объективным ко всем фигурантам.