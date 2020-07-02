Рестарт турнира произойдет уже в ближайший понедельник — 6-го июля.
Women's Football
02 июля 2020, 20:43
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил решение возобновить чемпионат по футболу среди женщин, сообщает Women's Football. Матчи будут проходить без зрителей и с соблюдением всех мер по предотвращению распространения коронавируса.
При этом упразднили вылет – занявшая последнее место команда сыграет в чемпионате и в следующем сезоне.
За неявку команды будут получать технические поражения. Если на игру не явятся оба коллектива – соответственно, каждая будет наказана техническим поражением.
Команды смогут произвести пять замен во время матча, но только разрешены только три паузы во время игры. Также можно менять футболисток в перерыве.
Оставшиеся пять туров чемпионата запланировали сыграть с 6-го по 31-е июля.
Клубы, в которых в течение 14 дней не было произведено ПЦР-тестирование либо же если оно дало положительный результат, будут лишены права принимать участие в матче.
В мужском чемпионате Украины, напомним, возобновили Премьер-лигу и Первую лигу, а вот Вторая была завершена досрочно.