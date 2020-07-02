Украина

Рестарт турнира произойдет уже в ближайший понедельник — 6-го июля.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил решение возобновить чемпионат по футболу среди женщин, сообщает Women's Football. Матчи будут проходить без зрителей и с соблюдением всех мер по предотвращению распространения коронавируса.

При этом упразднили вылет – занявшая последнее место команда сыграет в чемпионате и в следующем сезоне.

За неявку команды будут получать технические поражения. Если на игру не явятся оба коллектива – соответственно, каждая будет наказана техническим поражением.

Команды смогут произвести пять замен во время матча, но только разрешены только три паузы во время игры. Также можно менять футболисток в перерыве.

Оставшиеся пять туров чемпионата запланировали сыграть с 6-го по 31-е июля.

Клубы, в которых в течение 14 дней не было произведено ПЦР-тестирование либо же если оно дало положительный результат, будут лишены права принимать участие в матче.

В мужском чемпионате Украины, напомним, возобновили Премьер-лигу и Первую лигу, а вот Вторая была завершена досрочно.