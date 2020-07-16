Украина

Голкипер поделился мнением о результате поединка для "горняков".

Вратарь Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал результат матча с Колосом (2:0) и выход на поле с капитанской повязкой.

"В первом тайме было много молодых ребят, и чувствовалась какая-то нервозность. А уже во второй половине стали правильно действовать, больше играть вперед, контролировать и, считаю, заслуженно победили.

Объявили стартовый состав на игру и мне сказали, что буду капитаном. Понятно, это большая ответственность, но только она не давила на меня сегодня.

Самый молодой капитан? Да, мне уже сказали об этом. Получить повязку в таком юном возрасте – только самые положительные эмоции. Конечно, я счастлив! К тому же мы победили, да еще я отыграл на ноль. Все это очень приятно.

Самое главное для Шахтера – выигрывать в каждом матче, показывать свой футбол, свои лучшие качества и, конечно же, побеждать в чемпионате. А то, что такой отрыв, – это заслуга тренерского штаба, всего персонала, игроков. Все работали целый год на рекорд", – рассказал Трубин в интервью официальному сайту клуба.

Ранее главный тренер Луиш Каштру высказался о будущем Трубина, Сиприано и Вакулы в Шахтере.