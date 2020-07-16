Украина

Подопечные Владимира Шарана экспериментальным составом обыграли Десну (3:1).

Пока основное внимание украинских болельщиков было приковано к противостоянию Динамо и Зари, в параллельном матче ведущая борьбу за место в Лиге чемпионов Десна принимала Александрия. Владимир Шаран решил сыграть экспериментальным составом, предоставив отдых нескольким ключевым исполнителям, что давало больше шансов хозяева. Первые минуты встречи прошли под диктовку александрийцев, после чего Десна перехватила инициативу. "Северянам" удалось довольно легко забить быстрый гол – Тамм выиграл борьбу на втором этаже после подачи углового и отправил мяч под перекладину – 1:0.

Поведя в счете, подопечные Александра Рябоконя продолжили контролировать мяч в надежде развить собственный успех. Однако впереди у хозяев игра не шла, не возникало даже ударов по воротам. Со временем Александрия опомнилась и перебралась на чужую половину поля. Гости могли сравнять счет усилиями Мельника, который пробил головой после подачи углового, но его удару не хватило точности. Через некоторое время черниговчане вернули мяч себе и стали проводить атаку за атакой.

У команды Рябоконя ничего не получалось впереди, а вот гости сумели забить. На 32-й минуте Шастал отвоевал мяч у Фаворова в штрафной площади и пробил мимо Паста – 1:1. Пропустив, Десна вновь активизировалась, пойдя вперед большими силами. Хозяева раз за разом загружали мяч в штрафную, но до завершающего удара по воротам дело не доходило. Мельник едва не помог сопернику забить в конце тайма, срезав мяч в свои ворота, но Билык был начеку и не дал ему залететь в сетку. "Северянам" так и не удалось вернуть преимущество в счете, таким образом, команды отправились в раздевалки при ничейном счете.

Сразу же после перерыва Рябоконь произвел тройную замену с целью усиления игры, однако, как показало время, это не помогло хозяевам. Несмотря на то, что черниговчане больше владели мячом, солиднее в атаке смотрела Александрия. Очень помог команде выход на поле Ковальца, который заметно усилил игру команды Шарана. На 57-й минуте Кирилл сделал второй гол в ворота Десна, шикарным пасом выведя Мишенко на ударную позицию, а тот легко разобрался с Пастом — 1:2.

Через четыре минуты гости забили в третий раз, сделав громкую заявку на победу. Мирошниченко подключился к атаке и выложил мяч на голову Задераке, а Максим отправил мяч в угол ворот — 1:3. Обеспечив комфортное преимущество в счете, Александрия опустилась на свою половину поля, полностью отдав мяч во владение сопернику. Хозяева отчаянно предпринимали попытки как можно скорее возродить интригу, однако не создавали никакой остроты у ворот Билыка. Не помогли и многочисленные заработанные стандарты, которые не приводили к ударам по воротам.

Со временем давление хозяев на чужую штрафную стало угасать. Подопечные Шарана на некоторое время увели игру со своей половины поля и даже пытались забить еще, но до опасных моментов дело не доходило. Под занавес встречи Десна пошла в финальным штурм, все еще надеясь на спасение. У Тотовицкого было две возможности забить, но Андрей их не использовал. Сперва он пробил со штрафного недостаточно сильно, а затем не смог переиграть Билыка в ближнем бою. До финального свистка счет так и не претерпел изменений. Как итог, гости впервые в текущем сезоне обыграли "северян". Но хуже этого результата для Десны стал факт того, что команда Рябоконя потеряла теоретические шансы на выход в квалификацию Лиги чемпионов.

В 32-м туре Десна сразится за третье место с луганской Зарей, а Александрия будет противостоять донецкому Шахтеру.

Десна — Александрия 1:3

Голы: Тамм, 8 — Шастал, 32, Мишенко, 57, Задерака, 61

Десна: Паст — Фаворов, Гитченко, Тамм, Западня (Мостовой, 64) — Домбровский, Арвеладзе (Будковский, 46) — Картушов (Старенький, 72), Хлебас (Огиря, 46), Кузик (Тотовицкий, 46) — Филиппов

Александрия: Билык — Мирошниченко, Мельник, Бухал, Стецьков — Банада, Довгий, Грицук (Ковалец, 46) — Задерака (Гордиенко, 74), Шастал (Безбородько, 60 (Шендрик, 90+1)), Мишенко (Гречишкин, 60)

Предупреждения: Западня — Шастал