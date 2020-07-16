Украина

Главный тренер Зари — о поражении в матче против Динамо.

Подопечные Виктора Скрипника уступили киевской команде и потеряли вторую строчку. Результат игры прокомментировал наставник луганчан.

О том, что уступили в принципиальном матче

"Я вас прошу. То место, на котором мы находимся сейчас – это тоже мечта".

"Динамо заслуженно выиграло, мы хорошо играли, зрелищно, имели моменты, но мастерство не купить. Через два дня у нас поединок против Десны за третье место, будем готовиться и восстанавливаться".

"Замена Вербича? Нет, расслабления не было. Не в таких матчах. У Динамо там такие ребята на лавке, что только усилили игру. Мы смотрим на себя – свои голы мы не забили".

"Буяльский и Цыганков – хорошие футболисты, но и у нас есть такие – Юрченко, Громов, Кабаев. Сегодня просто что-то не получилось. Голову пеплом посыпать не будем, готовимся к следующему матчу", — сказал Виктор Скрипник в эфире ПроФутбол.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо – Заря.