Украина

Шахтер продолжает подготовку к заключительному матчу чемпионата Украины.

Подготовку к матчу 32-го тура УПЛ против Александрии чемпион Украины продолжает на базе в Святошине — сообщил официальный сайт Шахтера.

После матча с Колосом Луиш Каштру предоставил кратковременный отпуск еще троим игрокам — Тайсону, Додо и Алану Патрику. Ранее отдых получили Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов.

В общую группу вернулся Валерий Бондарь. Индивидуально занимаются Фернандо, Исмаили, Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка.

Матч Александрия — Шахтер состоится в воскресенье, 19 июля. Начало в 19:30.