Украина

Ассистент главного тренера Шахтера Виктор Северино рассказал о целях команды в матче 32-го тура чемпионата Украины против Александрии.

Виктор Северино надеется, что Шахтер порадует болельщиков победой над Александрией в заключительном туре первенства УПЛ.

"Мы решительно настроены победить в заключительном туре, – цитирует ассистента главного тренера официальный сайт Шахтера. – Мы никогда не теряем мотивацию и хотим, чтобы футболисты нашей команды с каждым днем становились лучше".

"Ждем хорошего матча в воскресенье, надеемся порадовать болельщиков. На данный момент мы не думаем о рекордном отрыве от второго места. Нас интересует только игра с Александрией. Но если удастся завершить сезон с новым рекордом, это станет отличным бонусом".

Матч

состоится в воскресенье, 19 июля. Начало в 19:30.