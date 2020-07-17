Украина

Полузащитник Шахтера Тете рассказал о том, как готовится команда к матчу 32-го тура чемпионата Украины.

Несмотря на то, что все турнирные задачи Шахтера решены, в заключительном поединке первенства УПЛ чемпион будет играть на победу.

"Тренируемся очень интенсивно и к матчу против Александрии подходим максимально сконцентрировано, – цитирует полузащитника Тете официальный сайт Шахтера. – Несмотря на то, что все турнирные задачи решены, любой профессионал стремится к победе. Для нас самое важное — концентрация, качественный футбол и победа".

"Последний матч с Александрией подарил мне много ярких эмоций. Мы проигрывали, но я забил дважды, Шахтер победил и досрочно завоевал чемпионство".

Матч

состоится в воскресенье, 19 июля. Начало в 19:30.