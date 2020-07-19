Украина

Формально тренер киевлян выполнил задачу-минимум на сезон.

Динамо финишировало на втором месте в чемпионате Украины, но сделало этот максимально разочаровывающим для своих болельщиков образом. "Бело-синие" проиграли Колосу (0:2), когда для гарантированного финиша на втором месте им нужна была хотя бы ничья.

К счастью для киевского клуба, Заря в параллельном матче сыграла вничью с Десной (1:1) и осталась третьей, на расстоянии одного очка от киевлян.

СМИ утверждали, что Алексей Михайличенко, выигравший в этом сезоне Кубок Украины, сохранит свой пост, если команда финиширует второй. Задача выполнена, но как вы считаете, должен ли Алексей Александрович остаться на своей должности?

Отметим, что в нынешнем сезоне киевляне установили антирекорд по поражениям в рамках украинской Премьер-лиги, а также не смогли выйти из группы Лиги Европы с Копенгагеном, Мальме и Лугано.