Украина

Football.ua — о тех, кто не смог показать себя в этом сезоне с лучшей стороны.

Сезон в украинской Премьер-лиге практически подошел к концу. У кого-то он сопровождался приятными эмоциями, кто-то ждал его скорейшего окончания. Кто-то радовался второму месту, кто-то был разочарован третьим, Карпаты решили не ждать ничего и ушли по своей воле.

Где-то в плохом смысле удивило судейство, где-то то, что наши клубы так и не смогли образовать единый пул. Football.ua же решил рассказать об игроках, которые разочаровали своей игрой в этом сезоне.

Евгений Коноплянка (Шахтер)

Евгений Коноплянка пришел в Шахтер на фоне возможного ухода Тайсона и виделся в качестве замены для бразильца. Тайсон остался и, порой, кажется, что игрок сборной Украины Шахтеру и вовсе не нужен. Из-за Коноплянки недополучает игровую практику Манор Соломон.

Украинский вингер не показывает уровень футболиста основы "горняков", да и ждать какой-то прогресс не приходится. Были надежды, что Коноплянка сможет реанимировать свою карьеру, но пока что это сделать не удалось. Конечно, болельщикам дончан понравился его гол в заключительном классико этого сезона, но от игрока сборной Украины ждешь большего. Несмотря на уже длительный период критики в адрес Евгения, все-таки ожидалось, что уж в УПЛ он сможет показать себя хоть немного похожим на Коноплянку на пике формы. Получилось ли у него? Нет.

В 20 матчах Премьер-лиги, которые провел вингер, он смог отметиться четырьмя голами и двумя результативными передачами. Для сравнения, у Тайсона, прямого конкурента за позицию, 10 голов и 10 результативных передач.

Александр Караваев (Динамо)

Александр Караваев обошелся Динамо в миллион евро и Богдана Михайличенко. Заря уже продала левого защитника в бельгийский Андерлехт, а потому у него есть все шансы оказаться в чемпионате ТОП-5 уже в скором времени. Караваев же в этом сезоне запомнился большим количеством ошибок в важных матчах и явно не справился с возлагаемыми надеждами.

Украинец проиграл конкуренцию Томашу Кендзере на правом фланге обороны, да и вряд ли сможет что-либо противопоставить Цыганкову и Цитаишвили на фланге полузащиты. Понятно, что у нового тренера киевлян может быть свой взгляд на ситуацию, но пока что не похоже, что у Караваева есть шансы получить место в старте в следующем сезоне.

Александр здорово зарекомендовал себя в период выступлений в Заре в особенности качественными подключениями с фланга, которые регулярно заканчивались результативными передачами, однако за сезон он смог отметиться лишь двумя голевыми пасами в 28 поединках.

Виктор Коваленко (Шахтер)

Еще один объект нескончаемой критики в нашем футболе, но и особо защитить Виктора Коваленко не получится. После роскошного старта карьеры с попаданием в финал молодежной Лиги чемпионов полузащитник сдает с каждым сезоном.

Коваленко больше не молодой и перспективный игрок. Полузащитник находится в том возрасте, когда нужно доказывать свою состоятельность и постепенно выходить на пик карьеры. Как выглядит "пик" Коваленко сейчас? Гол в 17 поединках чемпионата Украины. Конечно, можно говорить про большой объем работы и понимание игры, но кому это интересно?

Алан Патрик и Маркос Антонио тоже выполняют немало черновой работы, но при этом куда увереннее действуют в атаке, а про статистику и говорить не стоит. Понятно, что Коваленко несколько помешали травмы, но чем дальше, тем сильнее ощущение, что украинский футбол потерял "голденбоя" и получил еще одного нераскрывшегося таланта.

Алваро (ПФК Львов)

Для стороннего болельщика нет особой разницы между Алваро, Сабино или Шиной, но именно первый должен был быть одним из лидеров львовян в этом сезоне. Конечно, говорить о полном провале в игровом плане со стороны бразильца не приходится. Местами он показывал очень неплохую игру, однако явно не оправдал десятый номер на спине.

Алваро, как кажется после просмотра поединков Львова, слишком высокого мнения о себе. Регулярные проблемы с дисциплиной вылились в огромное количество желтых карточек. 13 предупреждений в 24 поединках. Не много ли для футболиста атакующего плана? Также стоит вспомнить момент, когда Алваро отказался пожимать руку тренеру после замены в игре с Ворсклой.

Что касается показателей результативности, то и тут с Тавареша нужно спрашивать по полной. Три гола и три ассиста в 24 поединках — довольно скромный показатель для игрока, от которого ожидали лидерских качеств и куда большей результативности.

Фран Соль (Динамо)

Кто приходит на ум при выражении "забивной нападающий Динамо? Бангура, Идейе или Милевский? Давно уже киевский клуб не может похвастаться забивным центральным форвардом. Эту проблему был призван решить Фран Соль, у которого за спиной выступления за вторую команду Реала.

Перед началом сезона у Динамо осталось не так много форвардов. Русин уехал в Зарю, а Супряга - в Днепр-1. Беседина поймали на допинге, но в нападении пришлось играть Вербичу. Непонятно, как показал бы себя испанец при тренере с другим подходом, но текущий сезон бесповоротно провален. Соль умудрился не забить в Кубке Украины Минаю с пенальти, что говорит о не лучшем психологическом состоянии нападающего.

Как итог, у испанца 12 поединков в УПЛ, в которых он смог отметиться голом и результативной передачей. Не густо.