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Football.ua вспоминает все главное, что произошло в украинской Премьер-лиге в сезоне-2019/20.

Регулярный сезон украинской Премьер-лиги завершился. Осталось лишь разыграть последнюю путевку в квалификацию Лиги Европы. Давайте попробуем обобщить то, что мы увидели в сезоне 2019/20.

У Шахтера нет конкурентов

Шахтер убежал далеко вперед от ближайших преследователей. Команда Луиша Каштру опередила конкурентов на 23 пункта — это рекорд. К тому же, “горняки” преуспели и в плане маркетинга, выпустив клубное приложение и отдельный телеканал. Но давайте поговорим именно о чемпионстве Шахтера на футбольном поле.

Кто-то скажет, что у Динамо не было шансов на чемпионство еще перед сезоном, но по факту “горняки” стали недосягаемыми для киевлян уже после первых 5 туров. Шахтер в итоге выиграл все четыре матча у Динамо в чемпионате Украины и, к тому же, реже, чем конкуренты, терял очки в играх с остальными соперниками. В результате, лишь два поражения и четыре ничьи при 27 победах. В составе Шахтера и лучший бомбардир — Жуниор Мораес с 20 голами, и ассистенты — Тайсон (10 передач), тот же Мораес (10 передач).

Как скажется в еврокубках то, что команда без сопротивления становится чемпионом? Не факт, что Шахтер достаточно силен, чтобы выйти из группы Лиги чемпионов, что и случилось в нынешнем сезоне, а вот для Лиги Европы команда вполне готова. Ряд игроков заявляет даже о цели победить в нынешнем розыгрыше ЛЕ.

При всех комплиментах в адрес команды Каштру, стоит поговорить и о проблемных местах. Первая, которая обнаружилась совсем недавно — у Исмаили нет равноценного дублера. Бразилец месяц назад перенес операцию на “крестах” и пропустит еще порядка 5 месяцев. Не будем забывать, что Исмаили — возрастной игрок, а вот замены ему все еще нет.

Однако, помимо потери одного из лидеров, у Шахтера есть и комплексная проблема, которая особенно четко проявилась в матчах Лиги чемпионов — это выход из под прессинга. И даже, если убрать матчи с Аталантой и Динамо Загреб в группе ЛЧ за скобки, то невольно вспоминаются матчи с Зарей, Десной и с киевским Динамо в Кубке Украины, где оборона Шахтера испытывала проблемы, находясь под давлением.

И тем не менее, “горняки” опережают оппонентов на 23 очка и находятся попросту на другом уровне и в плане позиционного нападения, организации игры, и, конечно же, в плане подбора исполнителей.

В УПЛ появилась интрига в борьба за медали — это огонь

...за это нужно поблагодарить Игоря Суркиса, а также Зарю и Десну. Все благодаря им.

Динамо

Начнем со второй строчки, которая дает возможность попробовать свои силы в квалификации в Лиге чемпионов. Если три сезона подряд Динамо оказывалось на втором месте, не замечая вокруг себя конкурентов за эту позицию, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Здесь сошлись несколько факторов: Игорь Суркис в тандеме с тренерскими штабами довели столичный клуб до одной из низших точек в плане качества игры; в Заре появился Виктор Скрипник со своими новыми идеями; Десна усилила состав и Александру Рябоконю, похоже, удалось вывести команду на пик.

Начнем, пожалуй, с Динамо, чье имя стало уже ругательным среди украинских фанов, которые не симпатизируют “бело-синим”. Ми помним, что с командой начинал работать Александр Хацкевич, но непопадание в Лигу чемпионов стало поводом для Игоря Суркиса отправить в отставку белоруса и вернуть на пост главного тренера спустя 15 лет (!) Алексея Михайличенко. Возвращение Алексея Александровича совпало с неудачами команды и в чемпионате, и в группе Лиги Европы. Дебютные матчи тренерского штаба Михайличенко — это ничьи с Олимпиком и Зарей, а также поражение от Десны.

Динамо при Михайличенко в УПЛ проиграло в девяти матчах (четыре из них Шахтеру) и еще в пяти встречах сыграло вничью. Считаем, что нужно поздравить тренерский штаб Динамо с рекордом по количеству поражений.

Заря

Луганчане в летнее межсезонье сменили главного тренера: вместо Юрия Вернидуба пришел Виктор Скрипник с другой идеологией. Заря с приходом нового тренера перешла на схему 4-4-2 с ромбом в центре поля, что стало абсолютным новшеством для УПЛ. Свои идеи прессинга и движения футболистов на открытом пространстве Скрипник адаптировал очень быстро в Заре. Однако энергозатратный футбол требует глубины состава, чем лугнчане похвастаться не могут. Еще одной проблемой Зари стала позиционная игра против команд, которые обороняются низким блоком.

Тем не менее, Виктор Скрипник за достаточно короткое время поставил стиль команде, который влюбил нейтральных болельщиков. По итогу, Заря не прыгнула выше головы (речь о втором месте), но задачу на сезон выполнила — пробилась в групповой этап Лиги Европы. Однако, неизвестно, что произойдет с командой в межсезонье. Уже было полно слухов о финансовых проблемах клуба. К тому же, Скрипнику нужно будет перекраивать линию обороны: Чеберко с нового сезона будет выступать за ЛАСК, Михайличенко — одной ногой в Андерлехте, а Тымчик и Леднев вернутся в Динамо.

Десна

Десна могла быть и вовсе второй, но закончила на четвертом месте и впервые в своей истории сыграет в квалификации Лиги Европы. Кстати, у Александра Рябоконя подобралась самая возрастная команда в УПЛ. Черниговский клуб летом усилился Калитвинцевым, Кузиком, Приндетой, Коноплей, Дегтяревым. Зимой последний покинул Чернигов, однако Рябоконь получил в своей распоряжение Будковского и Арвеладзе.

К слову, Рябоконь возглавляет Десну с 2012 года. За это время он сумел поставить в Чернигове, возможно, незамысловатый, но такой понятный и эффективный футбол. Самое интересное — достигла ли Десна своего максимума с ее нынешними финансовыми возможностями? Квалификация в Лигу Европы покажет.

Что произошло в последнем туре? По всем законам драматургии Заря должна была вырвать победу. Но Виктор Скрипник не захотел упускать прямую путевку в группу ЛЕ.

"Почему не пошли вперед, зная счет в матче Динамо? Полезть вперед и попасть в плен? Хотелось выиграть и нам, и Десне. Можно было побежать вперед, а потом кусать локоточки. Это тоже было бы неправильно. Сейчас я вижу счастливые лица своих ребят, я их поздравляю с бронзовыми медалями. Хотели быть третьей силой, мы ею и стали!", — сказал Скрипник.

Остался довольным и Рябоконь четвертым местом Десны, и это несмотря на то, что в лобовой встрече с Зарей, команда хотела вырвать победу.

“Большое было желание попасть в еврокубки. Нам это удалось. Может, ущипнуть себя или кого-то, что Десна попала в еврокубки. Могли и в группу, но будем сражаться в квалификации и стараться попасть в группу”, — конец цитаты.

В итоге, Динамо второе, а Михайличенко уволен.

В УПЛ появился VAR, но все равно есть большие претензии к судьям

В конце февраля было анонсировано внедрение системы видеоповторов в украинский футбол. Казалось, вот-вот и мы забудем про фактор судейской ошибки в больших матчах. Но, пожалуй, вопросы у футболистов и тренеров только приумножились.

Начнем с того, что лицензию на обслуживание матчей с VAR получили лишь пять главных арбитров: Евгений Арановский, Сергей Бойко, Николай Балакин, Виталий Романов и Екатерина Монзуль. К слову, первых три — киевляне, а значит не могут обслуживать матчи Динамо.

С появлением VAR в УПЛ стали назначать больше пенальти, что, кажется, логичным. Но как объяснить назначенные пенальти в матче Динамо и Колоса в 27-м туре? Дошло до того, что Монзуль обслуживала 6 из 10 матчей Динамо в 2020 году, а Алексей Михайличенко постоянно вступал с ней в полемику во время матчей.

"Постоянно так, Кать. В Александрии первый фол — желтая, здесь первый фол — желтая", — вот такая претензия к судейской манере Монзуль от Сергея Сидорчука.

Недовольны были работой судей и в Заре. Даже официальное заявление опубликовали на сайте. Мол, команда кому-то неудобна. Оговоримся и скажем, что дело далеко не в VAR, а в компетенции наших арбитров, которые по-своему интерпретируют ситуации на поле.

В УПЛ новый формат. Теперь клубы из второй шестерки тоже могут попасть в еврокубки

Пожалуй, одно из лучших решений Премьер-лиги за последние годы — плей-офф за место в квалификации Лиги Европы между пятой, шестой, седьмой и восьмой командой сезона. Этот мини-турнир нам еще предстоит посмотреть. Сперва Колос сыграет с Днепром-1, а Александрия — с Мариуполем.

До нынешнего сезона матчи во второй шестерке были никому не нужны. Да, бывало и несколько команд боролось за то, чтобы не вылететь, но все это было скучновато. Сейчас же первые две команды во второй шестерке получили шанс побороться за ЛЕ.

УПЛ без президента

Швейцарец Томас Гримм еще зимой решил покинуть должность президента УПЛ. По факту, после зимней паузы в такой структуре, как Премьер-лига и вовсе не было управляющего. Главной целью Гримма было создание единого телепула, но, как говорил классик, "не получилось".

"Самая негативная ситуация в моей работе – подписание контракта с официальным телетранслятором. Мы предложили единый пул, клубы согласились, а потом внезапно часть из них отказалась от участия, не захотела выполнять правила. Я, как президент, не мог заставить их выполнять их же обещания. Я слышал разные объяснений от клубов, почему они так сделали", — резюмировал Гримм.

Единый пул снова не состоялся

УПЛ — одна из немногих "топовых" лиг, где матчи показывают на бесплатной платформе YouTube. Это просто специалисты из "2+2" новую бизнес-модель открыли. Такое себе новшество.

По мнению Гримма, единый пул сорвали некоторые клубы. Во главе всего этого стоит Динамо, у которого контракт с "плюсами". Игорь Суркис в одном из интервью так и сказал: "я свои права не отдам, они принадлежат Динамо". Вот такой он авторитарный оказался.

"Это должен быть канал, который не зависит ни от Ахметова, ни от Суркиса. Это мое мнение и оно, пока, не изменится. Если на футбол будет работать независимая структура, то мы легко договоримся. Но через колено ломать, как пытался сделать Гримм, не получится. Я думаю, что в ближайшее время создать единый телевизионный пул не получится", — занавес.

Кто был еще против? Днепр-1, Десна и Заря.

Карпаты пошли по следам Днепра и Металлиста...

Львовские Карпаты исключены из УПЛ. Новости с таким заголовком запестрели в СМИ 9-го июля. Что это? Конец еще одного клуба с длинной историей и создание новых "Карпат"? Ситуация типичная. Владельцы клуба — олигархи, которые наигрались в футбол и он им перестал быть интересным. По их бизнесу, возможно, ударил кризис и сейчас не до футбола. Петр Дыминский и Игорь Коломойский в тандеме добили Карпаты. Долю первого каким-то образом выкупил Олег Смалийчук. Но остается еще 50% акций у Коломойского.

Карпаты попросили бывшего владельца Днепра продать свою долю, но пока что тишина. В итоге, Карпаты метят в Первую лигу. Другой вопрос, что их могут туда и не пустить. Правда, по слухам, Смалийчук уже подготовил "железный" ультиматум — распустить команду. Надеемся, что это всего лишь слухи.

Вот такой был сезон Украинской Премьер лиги-2019/20, который почти подошел к концу. Пишите в комментариях что больше всего запомнилось вам.

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