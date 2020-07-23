Украина

Чемпион Украины определился с соперниками на ближайшие спарринги.

До конца июля Шахтер, начавший подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга, намерен провести два товарищеских матча — сообщает официальный сайт чемпиона Украины.

В воскресенье, 26 июля, на НСК Олимпийский команда Луиша Каштру встретится с Полесьем (начало в 19:00).

Следующий спарринг Шахтер проведет в среду, 29 июля, на тренировочной базе в Святошине, где в 10:30 начнется матч против Вереса.

В сезоне-2019/20 оба будущих соперника чемпиона Украины выступали во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что с Вересом Шахтер сыграет 30 июля на Олимпийском.