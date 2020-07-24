Украина

Форвард подвел итоги сезона для луганского клуба.

Нападающий Зари Владислав Кабаев поделился своим мнением о результатах команды в завершившемся сезоне УПЛ.

"Этот сезон однозначно можем занести себе в актив. Год назад, когда пришёл новый тренер и новые ребята, мы собирались и обсудили, что хотим бороться за самые высокие места.

Кто-то из болельщиков в нас верил, кто-то нет.

Но мы показали борьбу. Да, возможно, могли играть и в квалификации Лиги Чемпионов, но чуть-чуть не хватило. Групповой этап Лиги Европы и третье место в чемпионате – хороший показатель для нас. Мы рады закончить чемпионат на третьем месте и это плюс.

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Мы были в шоке после того, как пропустили от Десны, но были на сто процентов уверены, что забьём и отыграемся. Во втором тайме прижали соперника, не давая ему создавать моменты у наших ворот. Положительный итоговый результат мы заслужили, и он абсолютно закономерен.

Групповой этап ждали несколько лет. Третий год я в Заре, и мы никак не могли пробиться в группу. И вот теперь всё получилось. Добились своей цели. Это была наша мечта. Рад, что всё получилось, а вложенные нами силы окупились с лихвой", – рассказал Кабаев в интервью официальному сайту клуба.