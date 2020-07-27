Украина

Аркадий Запорожану утверждает, что слова Луческу на самом деле были его личной перепиской с Игорем Суркисом.

Информация румынских СМИ об уходе Мирчи Луческу из Динамо не соответствует действительности, утверждает агент тренера Аркадий Запорожану. При этом Gazeta Sporturilor цитировала тренера, который говорил, что не может работать в атмосфере, когда ультрас настроены против него.

"Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер Динамо", — заявил Запорожану.

"Этим письмом Мирча хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать Динамо, то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", — добавил Аркадий.

Президент Динамо Игорь Суркис также заверил, что "все нормально, у Динамо есть тренер".