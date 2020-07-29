Главный тренер Мариуполя — о предстоящем матче против Колоса.
Александр Бабич, ФК Мариуполь
29 июля 2020, 01:57
Наставник азовцев Александр Бабич считает фаворитом Колос в игре за плей-офф УПЛ.
"В этой встрече Колос выглядит фаворитом. Понимаем, что будет сложно и осознаем цену ошибки. Но пусть победит сильнейший. Самое главное чтобы получился футбол, чтобы были голы, были эмоции – матч должен быть похож на финал".
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О зрителях:
"Само собой, атмосфера уже другая. Крики, аплодисменты – футбол ожил и приносит совсем другие ощущения", — приводит слова Александра Бабича официальный сайт Мариуполя.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Колос — Мариуполь.