Украина

Главный тренер дончан прокомментировал перестановку в Динамо.

Игорь Климовский ожидает, что появление Мирчи Луческу в украинском футболе подарит нам еще одну команду со своим стилем.

"Когда в чемпионат приходит тренер такого уровня – это большой плюс для нашего футбола. Это значит, что у нас будет еще одна команда со своим стилем. Каким будет этот стиль, и как будет комплектоваться Динамо при Мирче – мне и самому интересно.

Для меня, как для тренера, наблюдать за работой Луческу – отличная возможность взять что-то для себя, научиться чему-то", — приводит слова Климовского официальный сайт дончан.

Напомним, что ультрас Динамо протестовали перед стадионом имени Лобановского.