Украина

Главный тренер — о том, почему его бывший ассистент не присоединился к штабу в этот раз.

Мирча Луческу рассказал, что Александр Спиридон не смог присоединиться к Динамо из-за семейных обстоятельств.

"Было очень сложно, потому что мы вместе проработали несколько лет. В начале он сказал, что приедет, потом отказался. Скорее всего, его отказ связан с семейными проблемами.

Мы все-таки расстались три года назад, я просил его вернуться в большой футбол, но так получилось, что семья превалировала. Других деталей я не знаю", — сказал Луческу на пресс-конференции.

Напомним, что также произойдет изменение в руководящем штабе Динамо — Алексей Михайличенко вернется на пост спортивного директора.