Украина

Football.ua собрал главное из пресс-конференции Мирчи Луческу и Игоря Суркиса.

Сегодня, 30 июля, состоялась первая пресс-конференция нового главного тренера Динамо Мирчи Луческу. На этом мероприятии румынский наставник ответил на множество вопросов журналистов, очертив свои планы и цели.

Первым же слово взял президент Динамо Игорь Суркис. Босс клуба был как всегда эмоционален и призвал всех болельщиков принять Мирчу Луческу и прекратить атаки и оскорбления в его адрес. Главным образом это касается, само собой, ультрас Динамо, которые по-прежнему не готовы смириться с решением президента назначить тренера, возглавлявшего донецкий Шахтер на протяжении 12 лет. Ультрас ранее выступили с акцией протеста и обещали, что это только начало.

Суркис назвал действия этих людей произволом, призвав их к цивилизованному поведению и в конце даже пригрозил.

"Много людей не принимают это решение, было много ненужных разговоров. У нас люди просто не привыкли к цивилизованным отношениям. Моуриньо работал в Бенфике и Порту, Антич — в Барсе, Реале и Атлетико и так далее. На сегодняшний день мы должны по-европейски смотреть на вещи".

"Все должно быть законно. В противном случае у нас есть рычаги, чтобы этот произвол прекратить. Ультрас хотят управлять командой? Пускай управляют, только пускай денюжки занесут сначала. Человек завоевал 32 трофея, еще не успел приступить к работе, а его оскорбляют. Это цивилизованно?", — задался вопросом президент.

Наверняка ультрас с ответом не заставят себя долго ждать. Просто так от Мирчи Луческу и братьев Суркисов они не отстанут.

Но давайте ближе к футболу. Игорь Суркис по ходу своего спича неоднократно высказывал слова поддержки в адрес Луческу и обещал во всем ему помогать. По президенту видно — он уважает нового тренера и действительно верит в его способности. Это ни в коем случае никакой не ход. Суркис говорит искренне.

"Луческу своим трудом показывал что он профессионал до мозга костей. Я надеюсь на помощь всех структур клуба. У Луческу все получится и Динамо выйдет на новый уровень. Все хотели, чтобы пришел титулованный тренер. Он пришел. Где он работал раньше — история. Мирче желаю успехов и всего самого лучшего. Я буду делать все возможное, чтобы у него вышло. Мирча сам понимает, что нужно возродить славу Динамо. Задачи всегда — первые места и Кубки".

Также важной новостью пресс-конференции стала информация о бывшем главном тренере Динамо Алексее Михайличенко. Всем было интересно — останется ли он в структуре клуба или же покинет Динамо. Суркис дал исчерпывающий ответ по этой теме.

"Он отдохнет какое-то время и вернется на должность спортивного директора. Естественно, мы с ним в нормальных отношениях. Эта должность никогда не была занята — Бессонов исполнял обязанности. Я с людьми просто так не расстаюсь".

С чего же начал Луческу? Мистер был сентиментален и сразу сказал, что очень скучал по всем в Украине и по нашей стране в целом. Также Луческу выразил надежду, что и по нему все успели соскучиться. По поводу журналистов тренер может не сомневаться — мы точно рады его возвращению.

Само собой, всем были очень интересны три главные темы. Первые кадровые шаги, трансферные цели и эпопея с переходом. Мирча в лучших традициях порой уходил от конкретных ответов, но, в целом, его стратегия примерно понятна. Луческу в большей степени постарается слепить команду из тех кадров, которые сейчас есть в Динамо.

"Я не собираюсь ничего кардинально менять. Хочу дать игрокам возможность показать свои лучшие качества и потенциал. У меня есть неделя, чтобы познакомиться с ними и понять в каком направлении работать. У меня будет индивидуальный разговор с каждым игроком. У Динамо талантливый подбор футболистов".

Усиление, если и будет, то точечное.

"Уже встретился со скаутами, чтобы они предоставили мне кандидатуры, которые у них есть, чтобы мы определились с точечным усилением. Не могу говорить имена, нужно время, чтобы ознакомиться с ним".

Также Луческу сразу назвал первую проблему, с которой ему пришлось столкнуться на новом месте работы.

"Плохой момент для нас, что шесть игроков травмированы, а потому они не смогут начать подготовительный процесс с командой. Может, кто-то из них примкнет через 5-6 дней. Я рассчитывал на 22-23 игрока, но на данный момент у нас только 17 человек. Это не дает в какой-то мере начинать подготовку нормально".

С кем же Луческу будет начинать эту подготовку? Мистер наконец анонсировал свой тренерский штаб. Итак, работать бок о бок с румынским наставником будут два бывших игрока Динамо — Огнен Вукоевич и Олег Гусев, а также Диего Лонго — 44-летний итальянский специалист, который работал с сыном Мирчи Разваном Луческу в ПАОКе, а также помогал в Аль-Хиляле. Тренером вратарем продолжит оставаться Михаил Михайлов. Последним членом штаба станет Эмил Карас, которого мы представляли ранее.

"Олег будет заниматься группой атаки, потому что есть проблемы в этом плане. Огнен будет заниматься футболистами середины поля. Я буду заниматься обороной и контролировать процесс всех звеньев. Лонго — тренер по физподготовке и проблемами в организации, он разносторонне развитый специалист".

Также Луческу не избежал вопроса о том, звонил ли он своему бывшему работодателю Ринату Ахметову перед тем, как возглавить Динамо. Мирча не стал юлить и спокойно ответил.

"После того, как подписал контракт, я позвонил президенту Шахтера, поставил его в известность. Он мне пожелал удачи. Он понял, почему я подписал контракт, я хотел вернуться в Украину".

Кстати, чуть не забыли об интересной мысли, которую высказал президент Динамо:

"Пересмотрев всю прессу за 13 лет, могу сказать, что Луческу никогда не сказал ни одного плохого слова в адрес клуба или в адрес болельщиков Динамо. Да, были слова в адрес Федерации. Но поймите, тренер всегда отстаивает интересы своей команды. Думаете он будет молчать сейчас, когда нас судят лишь определенные судьи?".

А действительно — трудно припомнить, когда Мирча открыто атаковал именно Динамо и его фанатов. Но да ладно, это пища для размышлений, не более.

С сегодняшнего дня Мирча Луческу приступает к работе в Динамо. И очень не терпится уже поскорее увидеть в деле эту новую, обновленную идеями тренера команду.

Место встречи — 25 августа, Киев, НСК Олимпийский. Матч за Суперкубок Украины. Динамо Киев — Шахтер Донецк.