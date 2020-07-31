Новым главным тренером львовского клуба будет Роман Гнатив.
ФК Карпаты Львов
31 июля 2020, 19:37
Карпаты испытывают финансовые проблемы, однако львовский клуб продолжит свое существование. Об этом сообщает Профутбол, ссылаясь на слова совладельца "львов" Олега Смалийчука.
По информации источника, в сезоне-2020/21 Карпаты будут выступать во Второй лиге Украины, а главным тренером первой команды станет Роман Гнатив, который сменит Романа Санжара.
Отмечается, что юридически львовский клуб не принадлежит ни Игорю Коломойскому, ни Петру Дыминскому. Нового президента Карпат Смалийчук хочет выбрать с помощью Совета директоров на пять лет.
Карпаты продолжат базироваться по Львове, а главной целью клуба назвали возвращение в украинскую Премьер-лигу.