Украина

Новым главным тренером львовского клуба будет Роман Гнатив.

Карпаты испытывают финансовые проблемы, однако львовский клуб продолжит свое существование. Об этом сообщает Профутбол, ссылаясь на слова совладельца "львов" Олега Смалийчука.

По информации источника, в сезоне-2020/21 Карпаты будут выступать во Второй лиге Украины, а главным тренером первой команды станет Роман Гнатив, который сменит Романа Санжара.

Отмечается, что юридически львовский клуб не принадлежит ни Игорю Коломойскому, ни Петру Дыминскому. Нового президента Карпат Смалийчук хочет выбрать с помощью Совета директоров на пять лет.

Карпаты продолжат базироваться по Львове, а главной целью клуба назвали возвращение в украинскую Премьер-лигу.