Совладелец львовян провел встречу на стадионе Украина.
Олег Смалийчук, facebook.com/fckarpaty
31 июля 2020, 01:51
В четверг, 30-го июля, на стадионе Украина состоялась встреча родителей воспитанников ДЮФШ Карпат и совладельца клуба Олега Смалийчука.
Ключевой аспект по итогам собрания — карпатовская школа будет функционировать и в дальнейшем и будет стабильное финансирование. Более того, в ближайшем будущем "зелено-белый" клуб будет делать акцент на собственных выпускниках и наиболее одаренные из них будут иметь реальную возможность выступать в первой команде.
"Мы хотим развиваться и делать ставку на своих воспитанников", — приводит слова Олега Смалийчука официальный Facebook Карпат.
Ранее сообщалось, что Роман Санжар покинул Карпаты.