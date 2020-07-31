Украина

Совладелец львовян провел встречу на стадионе Украина.

В четверг, 30-го июля, на стадионе Украина состоялась встреча родителей воспитанников ДЮФШ Карпат и совладельца клуба Олега Смалийчука.

Ключевой аспект по итогам собрания — карпатовская школа будет функционировать и в дальнейшем и будет стабильное финансирование. Более того, в ближайшем будущем "зелено-белый" клуб будет делать акцент на собственных выпускниках и наиболее одаренные из них будут иметь реальную возможность выступать в первой команде.

"Мы хотим развиваться и делать ставку на своих воспитанников", — приводит слова Олега Смалийчука официальный Facebook Карпат.

Ранее сообщалось, что Роман Санжар покинул Карпаты.