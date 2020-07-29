Украина

Лидер Динамо Беньямин Вербич надеется вскоре вернуться в строй.

В одной из клиник Мюнхена Беньямину Вербичу сделали операцию — сообщил футболист Динамо в своем Инстаграм.

"Операция прошла хорошо, – написал словенец. – Уже скоро буду на поле".

Ранее сообщалось, что Беньямина беспокоили боли в паху.

В сезоне-2019/20 Вербич провел в составе Динамо 37 матчей во всех турнирах и забил 14 мячей.