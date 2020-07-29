Украина 29 июля 2020, 17:25 Вербич успешно перенес операцию в Германии Лидер Динамо Беньямин Вербич надеется вскоре вернуться в строй. Беньямин Вербич, фото ФК Динамо 29 июля 2020, 17:25 В одной из клиник Мюнхена Беньямину Вербичу сделали операцию — сообщил футболист Динамо в своем Инстаграм. "Операция прошла хорошо, – написал словенец. – Уже скоро буду на поле". Посмотреть эту публикацию в Instagram Surgery went well,I'll be back in no time 💙👊Операция удалась и уже скоро буду на поле 🙏 #BV7 Публикация от Benjamin Verbic (@benjaminverbic7) 3 Май 2019 в 6:22 PDT Ранее сообщалось, что Беньямина беспокоили боли в паху. В сезоне-2019/20 Вербич провел в составе Динамо 37 матчей во всех турнирах и забил 14 мячей. Люди Беньямин Вербич Команды Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте