Украина

Президент Динамо сравнил назначение Мирчи Луческу с переходом Мирона Маркевича в Днепр.

Игоря Суркиса критикуют за назначение Мирчи Луческу на пост тренера Динамо, в тоже время Мирон Маркевич подобного избежал, хотя тренировал Днепр, который являлся принципиальным соперником Металлиста.

"Хочу привести пример нашего великого патриарха Маркевича, который работал в Металлисте и перешел в Днепр. У них такие же противостояния, как у Динамо с Шахтером. Его восприняли или нет. Но он доказал своей работой в Днепре, довел команду до финала Лиги Европы".

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"Другое дело, что он бы говорил о своих футбольных заслугах, а не критиковал бы, зная это изнутри. Это не критика, а критиканство. Когда он говорит, что не умеем управлять. А он работал с хозяином — доуправлялся? Что же его хозяин продал команду — Металлист? Ярославский ничего плохого не сделал, ему предложили деньги, он посчитал, что этот проект ему не нужен — и как бизнесмен продал команду", — приводит слова Игоря Суркиса официальный сайт Динамо.

Ранее Игорь Суркис раскритиковал Олега Блохина и посоветовал ему иметь совесть.